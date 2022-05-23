***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:09
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031725
BIST
15:232.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,30
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:2315,8333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0395
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:2316,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0800
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:23948,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,74
|Açılış
|: 948,30
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:21
|PRKAB
|38,34
|87.991.194
|% 9,98
|
|IMASM
|51,55
|7.190.921
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.376.183
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.654.849
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|MEPET
|4,52
|18.338.060
|% -9,60
|
|POLTK
|641,60
|28.602.349
|% -8,73
|
|SELVA
|10,26
|23.452.838
|% -7,98
|
|ORCAY
|18,27
|111.393.370
|% -7,31
|
|THYAO
|42,76
|2.436.135.202
|% -0,23
|
|ASELS
|23,38
|1.664.759.171
|% 2,63
|
|GARAN
|15,56
|1.548.263.825
|% -4,25
|
|SISE
|19,13
|1.344.227.994
|% -1,49
|
|SAHOL
|19,56
|1.085.677.884
|% -0,91
|
|SKBNK
|1,27
|430.084.259
|% 5,83
|
|KARSN
|5,82
|1.000.708.851
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,35
|742.891.002
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,58
|400.747.921
|% -1,90
|
|GARAN
|15,56
|1.548.263.825
|% -4,25
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8197
|15,8316
|% -0,26
|
|Euro
|16,8591
|16,8808
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,8267
|19,9261
|% 0,30
|
|Frank
|16,2823
|16,3804
|% 0,39
|
|Riyal
|4,2052
|4,2263
|% -0,32
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|14,08
|
|Altın Gr.
|948
|948
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.294
|6.390
|6,00
|
|Tam
|6.268
|6.427
|14,34
|
|Yarım
|3.030
|3.109
|6,94
|
|Çeyrek
|1.520
|1.554
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,03
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:35ANGEN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 634 adet işlem
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 55 kaybederek (% -0.68 ) 2, 110
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, IMASM, PRKAB, LIDFA
-
15:34
INTEM, SEYKM, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:34
SELVA, ERSU, UFUK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında