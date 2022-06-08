***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:05
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035639
BIST
10:262.679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 30,95
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:2617,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3336
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:2618,3375
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3642
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3469
En Düşük
17,8912
10:261.015,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 17,22
|Açılış
|: 1.013,98
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SEGYO
|1,30
|158.616.541
|% 7,44
|
|ULUUN
|22,02
|117.906.910
|% 6,89
|
|EMKEL
|2,54
|9.120.745
|% 6,72
|
|FONET
|11,80
|13.777.009
|% 6,69
|
|HATEK
|7,82
|8.583.094
|% 6,06
|
|RYGYO
|4,49
|9.363.914
|% -9,29
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYSAS
|8,39
|16.473.241
|% -7,50
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|248,90
|8.000.221
|% -5,33
|
|THYAO
|49,54
|1.382.393.922
|% 2,23
|
|SISE
|23,30
|660.086.552
|% 0,95
|
|KRDMD
|15,53
|607.818.959
|% 2,71
|
|EREGL
|35,66
|460.541.676
|% 2,77
|
|PETKM
|10,54
|363.458.150
|% 1,35
|
|SEGYO
|1,30
|158.616.541
|% 7,44
|
|EKGYO
|2,88
|121.738.034
|% 1,41
|
|KRDMD
|15,53
|607.818.959
|% 2,71
|
|DOHOL
|4,25
|156.216.231
|% 0,00
|
|PETKM
|10,54
|363.458.150
|% 1,35
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0715
|17,0878
|% 1,99
|
|Euro
|18,2746
|18,3375
|% 2,03
|
|Sterlin
|21,3984
|21,5057
|% 1,76
|
|Frank
|17,4379
|17,5429
|% 1,64
|
|Riyal
|4,5408
|4,5636
|% 1,97
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,45
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,56
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,35
|
Seans Raporu
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