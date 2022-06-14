***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 14:56
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037188
BIST
17:442.502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,41
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:4417,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:4418,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:441.008,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.008,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:42
|IDEAS
|19,69
|15.749.058
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.027.604
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.189.514
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.384.594
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|219.998.748
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.583.682
|% -9,85
|
|TSKB
|2,18
|322.292.289
|% -8,02
|
|MOBTL
|1,76
|270.640.086
|% -5,88
|
|BERA
|12,77
|368.341.707
|% -5,48
|
|THYAO
|46,82
|4.077.466.898
|% -0,38
|
|EREGL
|30,44
|2.194.631.018
|% -2,25
|
|SASA
|44,26
|2.135.873.146
|% 3,85
|
|SISE
|21,82
|1.943.461.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|12,99
|1.110.616.281
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,58
|483.733.824
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|719.222.441
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|270.640.086
|% -5,88
|
|TSKB
|2,18
|322.292.289
|% -8,02
|
|ODAS
|2,84
|364.228.579
|% 0,71
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2721
|17,2834
|% 0,13
|
|Euro
|17,9989
|18,0256
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7139
|20,8178
|% -0,74
|
|Frank
|17,2221
|17,3258
|% -0,07
|
|Riyal
|4,5918
|4,6148
|% 0,15
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.699
|6.811
|-7,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,61
|
Seans Raporu
17:42
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