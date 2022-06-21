***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2022 11:28
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038383
BIST
14:142.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,38
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
14:1417,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 17,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
14:1418,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0954
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
14:141.022,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.022,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler14:13
|MAKIM
|11,70
|2.432.524
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|37.799.594
|% 9,96
|
|RODRG
|18,41
|2.379.524
|% 9,71
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|MAGEN
|14,31
|81.856.593
|% 8,41
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|KENT
|169,40
|290.126
|% -3,91
|
|RYSAS
|8,24
|5.700.336
|% -3,85
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|TSPOR
|4,46
|59.839.735
|% -2,83
|
|THYAO
|52,00
|3.169.195.291
|% 2,26
|
|EREGL
|28,52
|2.654.384.283
|% 2,15
|
|SISE
|22,66
|1.163.201.480
|% 1,16
|
|SASA
|46,02
|1.079.574.164
|% 1,10
|
|AKBNK
|9,22
|897.924.834
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,01
|749.175.824
|% 2,87
|
|ODAS
|3,11
|315.357.895
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,22
|897.924.834
|% 1,88
|
|EREGL
|28,52
|2.654.384.283
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,65
|245.539.328
|% 1,15
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3445
|17,3470
|% 0,09
|
|Euro
|18,3035
|18,3235
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2259
|21,3323
|% 0,27
|
|Frank
|17,8737
|17,9813
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6101
|4,6332
|% 0,09
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-5,21
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|6.806
|6.909
|-1,00
|
|Tam
|6.786
|6.884
|-20,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,23
|