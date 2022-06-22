***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2022 10:00
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038615
BIST
10:432.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,72
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
10:4317,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0361
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3902
En Düşük
17,0644
10:4318,2532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0138
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
10:431.021,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.021,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler10:41
|MAKIM
|12,87
|3.988.580
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|AKMGY
|53,50
|7.356.619
|% 7,60
|
|YGGYO
|21,44
|2.766.314
|% 6,77
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|DOKTA
|27,16
|1.378.110
|% -4,23
|
|THYAO
|52,60
|1.201.923.541
|% 1,35
|
|EREGL
|28,10
|540.169.506
|% -2,09
|
|SASA
|46,02
|445.753.011
|% 0,74
|
|SISE
|22,26
|404.463.053
|% -1,59
|
|KARSN
|7,63
|383.441.448
|% -1,29
|
|KARSN
|7,63
|383.441.448
|% -1,29
|
|YKBNK
|4,93
|231.678.822
|% -1,00
|
|ODAS
|3,18
|123.434.254
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,63
|89.350.708
|% -0,75
|
|SKBNK
|1,17
|34.475.795
|% 0,00
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3579
|17,3598
|% 0,12
|
|Euro
|18,2385
|18,2505
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,0745
|21,1802
|% -0,68
|
|Frank
|17,8730
|17,9807
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6124
|4,6355
|% 0,15
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-4,94
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.771
|6.877
|-10,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,39
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Seans Raporu
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