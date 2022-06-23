***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2022 15:15
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038877
BIST
15:052.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -12,27
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.562
15:0517,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:0518,2582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0719
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:051.021,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.021,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:03
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|285.942.470
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,28
|4.906.182
|% 9,22
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|AKBNK
|8,94
|702.731.955
|% -1,65
|
|AKBNK
|8,95
|692.301.428
|% -1,54
|
|ASELS
|23,78
|400.698.237
|% 0,17
|
|MAKIM
|14,15
|285.942.470
|% 9,95
|
|DOHOL
|3,98
|206.718.898
|% -1,00
|
|YKBNK
|4,85
|550.069.082
|% -1,42
|
|TSKB
|2,24
|189.459.733
|% -0,88
|
|AKBNK
|8,94
|702.731.955
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,99
|210.549.180
|% -0,75
|
|KARSN
|7,55
|391.663.598
|% 0,80
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3594
|17,3674
|% 0,16
|
|Euro
|18,2310
|18,2556
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,1637
|21,2698
|% -0,06
|
|Frank
|17,9223
|18,0302
|% -0,15
|
|Riyal
|4,6130
|4,6361
|% 0,23
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,46
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.895
|-51,00
|
|Tam
|6.775
|6.869
|-49,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,00
|