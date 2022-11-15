***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:20
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080006
BIST
12:444.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 31,94
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:4418,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:4419,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1485
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:441.061,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.061,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:44
|BRLSM
|22,22
|150.392.405
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|171.090.200
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|672.105.541
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.989.171
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|163.560.869
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|581.119.719
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|BNTAS
|6,32
|48.540.133
|% -5,11
|
|GZNMI
|50,15
|144.816.505
|% -5,02
|
|THYAO
|109,40
|5.849.953.219
|% -0,27
|
|ASELS
|41,50
|3.583.399.300
|% -0,48
|
|EREGL
|36,88
|3.131.527.447
|% -1,23
|
|ODAS
|11,64
|3.084.571.003
|% -2,10
|
|PETKM
|14,89
|2.786.768.376
|% -2,42
|
|ALBRK
|2,80
|758.485.618
|% 9,80
|
|ODAS
|11,64
|3.084.571.003
|% -2,10
|
|EKGYO
|5,55
|1.378.646.667
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,27
|547.659.565
|% -1,73
|
|ISCTR
|9,25
|1.939.751.591
|% -0,11
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6116
|% 0,04
|
|Euro
|19,3567
|19,3690
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,9269
|22,0369
|% 0,57
|
|Frank
|19,6923
|19,8110
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,03
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,43
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.073
|7.180
|59,00
|
|Tam
|7.037
|7.155
|21,00
|
|Yarım
|3.417
|3.498
|10,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.748
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,58
|91,58
|-1,56
|