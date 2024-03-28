***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2024 10:14
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263588
BIST
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10:278.940
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 133,71
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.941
10:2732,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0638
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2735,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:272.280,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,73
|Açılış
|: 2.280,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:27
|YGGYO
|44,00
|6.118.440
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.480.256
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.651.394
|% 9,98
|
|EDATA
|25,00
|44.863.495
|% 6,84
|
|TMSN
|153,20
|135.031.730
|% 6,39
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|ENSRI
|31,62
|36.068.137
|% -5,05
|
|DNISI
|15,15
|7.313.582
|% -5,02
|
|JANTS
|331,75
|163.971.785
|% -4,94
|
|BRKVY
|215,60
|1.875.882
|% -4,73
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|ALVES
|61,75
|222.313.178
|% -1,04
|
|KBORU
|120,70
|201.705.338
|% 1,43
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|PGSUS
|801,00
|194.899.510
|% 1,20
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|HDFGS
|2,23
|38.770.942
|% 3,72
|
|ODAS
|8,81
|86.808.342
|% 1,38
|
|MOGAN
|17,32
|140.787.942
|% -1,25
|
|QUAGR
|4,05
|28.105.759
|% 1,25
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3119
|32,3146
|% 0,20
|
|Euro
|35,0949
|35,1218
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9904
|41,1959
|% -0,22
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6650
|8,7084
|% -0,05
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,52
|24,56
|% 0,66
|
|Platin
|898,04
|899,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,22
|1.003,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,69
|2.195,01
|% 0,66
|