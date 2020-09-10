***RYSAS* *BRMEN* *TDGYO* *DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.09.2020 09:56
***RYSAS******BRMEN******TDGYO******DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, DGATE, RYSAS, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince 08/09/2020 tarihinde saat 09:13'de KAP'ta yapılan açıklamada Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili satırlar sehven yer almış olup, açıklamanın düzeltilmiş hali ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874317
BIST
11:131.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.099
11:137,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:138,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:13468,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,79
|Açılış
|: 468,09
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:13
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.672.552
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,45
|14.973.103
|% -7,78
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,01
|10.409.890
|% -6,51
|
|SEKUR
|9,23
|1.402.230
|% -6,10
|
|PETKM
|4,39
|1.255.114.807
|% -2,66
|
|ZOREN
|2,90
|667.005.152
|% 0,35
|
|TUPRS
|82,50
|416.260.999
|% -2,77
|
|TSPOR
|7,79
|311.989.567
|% 8,80
|
|GSRAY
|5,25
|247.319.699
|% 9,83
|
|PETKM
|4,39
|1.255.114.807
|% -2,66
|
|ZOREN
|2,90
|667.005.152
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,49
|205.202.218
|% 7,97
|
|ALBRK
|1,49
|140.586.066
|% 2,05
|
|AKENR
|2,05
|174.222.796
|% -0,49
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4848
|7,4881
|% 0,04
|
|Euro
|8,8586
|8,8626
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7046
|9,7533
|% -0,04
|
|Frank
|8,1939
|8,2432
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% -0,06
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,34
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:24AKSEN
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 737, 721 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 92 kaybederek (% -0.16 ) 1, 233
-
11:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, ZOREN, SKBNK
-
11:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, KSTUR
-
11:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, ZOREN, GUSGR