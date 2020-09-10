***RYSAS* *BRMEN* *TDGYO* *DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***RYSAS******BRMEN******TDGYO******DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [BRMEN, DGATE, RYSAS, TDGYO]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince 08/09/2020 tarihinde saat 09:13'de KAP'ta yapılan açıklamada Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili satırlar sehven yer almış olup, açıklamanın düzeltilmiş hali ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874317BIST