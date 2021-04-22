***RYSAS* *DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.04.2021 08:49
***RYSAS******DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DZGYO, RYSAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/04/2021) RYSAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930329
BIST
10:311.316
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -14,40
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:318,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1295
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:3110,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1490
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:31478,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,59
|Açılış
|: 478,47
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:29
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|10.842.966
|% 9,66
|
|SEKUR
|22,34
|2.086.264
|% 7,92
|
|BASCM
|11,80
|19.706
|% 7,86
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|SANEL
|3,62
|115.237
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|466.853
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|380.396.287
|% 0,57
|
|EREGL
|17,76
|170.181.892
|% -0,45
|
|PETKM
|6,25
|109.565.055
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,78
|93.170.088
|% -1,66
|
|KOZAL
|104,30
|77.262.078
|% -0,76
|
|GARAN
|7,00
|380.396.287
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,78
|93.170.088
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,06
|68.449.383
|% -0,48
|
|TSKB
|1,18
|27.321.671
|% -2,48
|
|PETKM
|6,25
|109.565.055
|% -2,04
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3067
|8,3118
|% 1,62
|
|Euro
|10,0058
|10,0161
|% 1,52
|
|Sterlin
|11,5791
|11,6371
|% 1,91
|
|Frank
|9,0674
|9,1220
|% 2,03
|
|Riyal
|2,2156
|2,2267
|% 1,86
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,51
|
|Altın Gr.
|480
|480
|8,39
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,11
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-0,27
|