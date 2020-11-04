***RYSAS* *ITTFH* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.11.2020 09:03
***RYSAS******ITTFH******KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, KATMR, RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886008
BIST
11:021.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:028,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0846
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:029,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0714
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:02516,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,73
|Açılış
|: 516,67
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:02
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|59.838.866
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,01
|1.077.594.821
|% 0,86
|
|HALKB
|5,11
|436.341.342
|% 4,50
|
|TSKB
|2,24
|351.199.456
|% -2,61
|
|VAKBN
|4,07
|347.580.591
|% 1,75
|
|AKBNK
|5,05
|295.788.694
|% 0,20
|
|TSKB
|2,24
|351.199.456
|% -2,61
|
|GARAN
|7,01
|1.077.594.821
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,33
|293.698.343
|% 0,00
|
|HALKB
|5,11
|436.341.342
|% 4,50
|
|VAKBN
|4,07
|347.580.591
|% 1,75
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4897
|8,4958
|% 1,01
|
|Euro
|9,9042
|9,9128
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,9644
|11,0194
|% 0,48
|
|Frank
|9,2357
|9,2913
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2594
|2,2708
|% 1,14
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|515
|516
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|