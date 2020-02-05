***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2020 09:13
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817096
BIST
10:20122.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 406,95
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
10:205,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
10:206,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6107
En Düşük
6,6009
10:20300,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 300,66
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.126.802
|% 14,99
|
|CELHA
|12,10
|3.954.617
|% 11,32
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|TEKTU
|1,78
|142.092.915
|% 9,20
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|SAMAT
|2,99
|441.013
|% -7,43
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|ISFIN
|4,57
|185.575.860
|% 3,16
|
|THYAO
|14,44
|151.444.385
|% 0,35
|
|TEKTU
|1,78
|142.092.915
|% 9,20
|
|PETKM
|4,25
|73.651.137
|% 0,24
|
|ASELS
|24,58
|64.111.647
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,78
|142.092.915
|% 9,20
|
|IHLAS
|0,92
|58.558.487
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,57
|185.575.860
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,21
|30.314.239
|% 0,83
|
|ALBRK
|1,74
|35.125.407
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7664
|7,8054
|% -0,04
|
|Frank
|6,1531
|6,1901
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|6,81
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,21
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|0,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:30RYSAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 764 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TSKB, SODA
-
10:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 323, 24 artarak (% 0.28 ) 116, 094
-
10:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELEC, KSTUR, KERVN, VESBE