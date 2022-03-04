***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2022 09:07
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007145
BIST
10:212.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -13,33
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.010
10:2114,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0756
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:2115,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:21883,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,89
|Açılış
|: 883,06
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:21
|AVOD
|1,41
|1.299.134
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,27
|9.023.853
|% 7,54
|
|ATEKS
|37,50
|3.558.618
|% 7,33
|
|EGSER
|17,75
|13.676.754
|% 7,25
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,49
|11.098.709
|% -7,67
|
|ACSEL
|24,10
|1.138.487
|% -5,56
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KUYAS
|5,20
|3.408.120
|% -4,59
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|KOZAL
|131,60
|408.503.010
|% 2,09
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EREGL
|34,88
|373.155.315
|% -1,30
|
|THYAO
|25,66
|241.335.648
|% -1,08
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|DOHOL
|2,71
|84.869.065
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,64
|100.941.926
|% -0,55
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,02
|28.758.713
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1778
|14,1898
|% 0,54
|
|Euro
|15,6042
|15,6514
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8402
|18,9347
|% 0,37
|
|Frank
|15,3694
|15,4619
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7679
|3,7868
|% 0,47
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|1,20
|
|Altın Gr.
|881
|881
|2,24
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,32
|