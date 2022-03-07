***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.03.2022 09:16
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007644
BIST
10:141.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1414,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0736
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1415,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:14910,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,26
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ULUUN
|8,00
|44.562.704
|% 8,55
|
|PETUN
|23,94
|22.241.703
|% 8,52
|
|TATGD
|11,66
|6.453.522
|% 7,96
|
|KERVT
|4,12
|12.112.825
|% 7,57
|
|PNSUT
|21,58
|9.215.252
|% 6,83
|
|USAK
|1,50
|29.557.118
|% -8,54
|
|SAYAS
|27,10
|769.958
|% -6,23
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|DEVA
|30,96
|10.261.664
|% -5,49
|
|PKENT
|343,50
|3.015.953
|% -5,37
|
|TUPRS
|201,60
|244.330.822
|% 3,12
|
|THYAO
|25,14
|223.863.781
|% -0,63
|
|PETKM
|8,20
|215.123.654
|% 2,50
|
|KRDMD
|13,43
|209.720.016
|% -0,67
|
|GARAN
|11,92
|203.014.075
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,05
|74.069.959
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|215.123.654
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,92
|65.338.160
|% 1,04
|
|USAK
|1,50
|29.557.118
|% -8,54
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2781
|14,2878
|% 0,52
|
|Euro
|15,5453
|15,5857
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8349
|18,9293
|% 0,31
|
|Frank
|15,4621
|15,5552
|% 0,13
|
|Riyal
|3,7976
|3,8167
|% 0,54
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,59
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,43
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,12
|
|B. Petrol
|128
|128
|10,30
|