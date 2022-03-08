***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2022 09:10
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008036
BIST
10:192.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.000
En Düşük
1.986
10:1914,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1254
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:1915,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1370
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7850
En Düşük
15,5959
10:19940,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 17,42
|Açılış
|: 940,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:17
|KOZAL
|143,00
|431.875.929
|% 8,75
|
|KOZAA
|25,08
|176.925.203
|% 8,10
|
|IPEKE
|16,51
|39.033.412
|% 7,98
|
|EKIZ
|7,69
|1.192.999
|% 7,85
|
|ULUUN
|8,65
|61.186.189
|% 6,79
|
|USAK
|1,38
|10.605.504
|% -6,76
|
|SANEL
|7,72
|1.150.985
|% -5,39
|
|MARTI
|1,96
|1.551.821
|% -4,39
|
|IHLAS
|0,50
|1.277.683
|% -3,85
|
|PKENT
|332,70
|1.187.901
|% -3,84
|
|KRDMD
|14,32
|463.337.222
|% -0,90
|
|KOZAL
|143,00
|431.875.929
|% 8,75
|
|THYAO
|25,48
|215.959.132
|% -1,62
|
|EREGL
|34,56
|205.790.062
|% -0,06
|
|GARAN
|11,75
|177.164.477
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,32
|463.337.222
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,10
|50.107.737
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|70.270.944
|% 0,00
|
|PETKM
|8,11
|125.364.128
|% 0,62
|
|GARAN
|11,75
|177.164.477
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4807
|14,4891
|% 0,81
|
|Euro
|15,7622
|15,7934
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,9064
|19,0012
|% 0,66
|
|Frank
|15,5843
|15,6782
|% 0,78
|
|Riyal
|3,8512
|3,8705
|% 0,86
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|19,78
|
|Altın Gr.
|939
|940
|17,03
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,27
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,18
|