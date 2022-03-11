***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2022 09:08
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009419
BIST
11:142.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,09
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.053
En Düşük
2.043
11:1414,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1067
|Açılış
|: 14,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:1416,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1245
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:14955,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,63
|Açılış
|: 955,65
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,12
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GRSEL
|10,96
|10.720.316
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.607.844
|% 9,93
|
|MEPET
|2,25
|5.698.201
|% 7,14
|
|ALKA
|23,50
|6.454.450
|% 6,24
|
|FORMT
|1,06
|53.379.663
|% 6,00
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|2,98
|4.846.386
|% -4,49
|
|MPARK
|28,66
|17.568.931
|% -4,47
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,64
|1.276.625.161
|% 1,76
|
|THYAO
|26,28
|1.116.759.258
|% 2,10
|
|SISE
|13,68
|894.208.962
|% 3,95
|
|ASELS
|24,62
|448.599.170
|% 0,82
|
|EREGL
|34,72
|446.714.055
|% 0,29
|
|ODAS
|1,54
|234.881.552
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,64
|1.276.625.161
|% 1,76
|
|SISE
|13,68
|894.208.962
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,12
|109.466.251
|% 0,00
|
|FORMT
|1,06
|53.379.663
|% 6,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9552
|14,9612
|% 0,72
|
|Euro
|16,4312
|16,4688
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,4752
|19,5729
|% 0,68
|
|Frank
|15,9825
|16,0788
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9712
|3,9911
|% 0,77
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-7,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,39
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29INVEO
Yüzde 6.09 oranında artışla 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 804 adet işlem
-
11:28MEPET
Yüzde 8.10 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 215 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.54 ) 2, 303
-
11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, SISE