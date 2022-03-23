***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2022 09:09
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012163
BIST
10:392.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,21
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:3914,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:3916,3537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:39914,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 914,70
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ENSRI
|16,94
|22.203.558
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.967.097
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.864.293
|% 9,98
|
|KONKA
|13,19
|46.450.867
|% 8,03
|
|KARTN
|60,65
|66.347.214
|% 7,63
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|260,00
|50.347.081
|% -9,34
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|OLMK
|7,75
|1.943.976
|% -5,72
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,09
|1.038.912.308
|% 1,34
|
|THYAO
|28,70
|488.881.569
|% 0,63
|
|EREGL
|33,54
|382.452.040
|% -0,77
|
|KRDMD
|15,34
|371.938.016
|% 0,52
|
|FROTO
|316,10
|259.733.847
|% 1,35
|
|GARAN
|12,09
|1.038.912.308
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,08
|196.229.953
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,36
|106.157.406
|% 0,85
|
|ODAS
|1,67
|46.498.631
|% 1,21
|
|PETKM
|8,88
|228.251.001
|% 0,57
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8194
|14,8228
|% 0,00
|
|Euro
|16,3410
|16,3537
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,5944
|19,6926
|% -0,07
|
|Frank
|15,7955
|15,8907
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9380
|3,9578
|% -0,08
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,61
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:53LIDFA
Yüzde 6.44 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 638, 203 adet işlem
-
10:52KARTN
Yüzde 7.54 oranında artışla 60.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 339 adet işlem
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, BIMAS, EREGL
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, TOASO
-
10:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 05 artarak (% 0.36 ) 1, 984