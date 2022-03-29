***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2022 09:17
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013596
BIST
10:032.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,19
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.187
En Düşük
2.182
10:0314,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0121
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8399
En Düşük
14,7891
10:0316,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0466
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3343
En Düşük
16,2656
10:03917,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 917,03
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
914,82
BIST En Aktif Hisseler10:03
|CASA
|119,70
|277.897
|% 8,62
|
|GEREL
|4,46
|3.609.250
|% 6,70
|
|SERVE
|19,32
|39.529
|% 6,04
|
|FRIGO
|3,49
|8.841.478
|% 4,80
|
|AEFES
|25,48
|14.972.502
|% 4,43
|
|ENSRI
|17,80
|8.791.204
|% -3,47
|
|AYEN
|13,95
|832.237
|% -2,86
|
|PENGD
|3,76
|1.966.964
|% -2,84
|
|PKENT
|239,60
|2.981.709
|% -2,80
|
|DOBUR
|66,25
|259.404
|% -2,36
|
|THYAO
|29,36
|223.504.040
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,40
|104.697.138
|% 2,56
|
|SASA
|60,95
|53.355.961
|% 0,66
|
|KUTPO
|48,76
|48.267.433
|% 1,33
|
|MAVI
|72,50
|46.110.008
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,40
|104.697.138
|% 2,56
|
|OZGYO
|2,07
|37.564.764
|% 0,00
|
|YGYO
|0,83
|11.404.493
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,75
|19.806.316
|% 1,16
|
|OSTIM
|1,58
|17.009.790
|% 0,64
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8275
|% 0,08
|
|Euro
|16,3124
|16,3247
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,3716
|19,4688
|% 0,18
|
|Frank
|15,8168
|15,9121
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9407
|3,9605
|% 0,12
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|0,56
|
|Altın Gr.
|918
|918
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,62
|