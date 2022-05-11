***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 09:10
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029032
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
0
En Düşük
0
18:0515,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0889
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05910,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,23
|Açılış
|: 910,64
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|20,90
|88.310.388
|% 1,30
|
|TMPOL
|17,18
|23.613.992
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,15
|142.775.974
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,06
|79.916.015
|% 0,00
|
|TCELL
|20,82
|279.977.891
|% 0,00
|
|ULKER
|16,74
|36.199.356
|% 0,00
|
|SNGYO
|8,13
|72.514.430
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,73
|565.010.652
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,19
|8.316.054
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,00
|4.979.085
|% 0,00
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2858
|15,2919
|% 0,30
|
|Euro
|16,1667
|16,1714
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,9100
|19,0049
|% 0,88
|
|Frank
|15,3975
|15,4902
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0836
|4,1041
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|6,91
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,66
|
Seans Raporu
18:05
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10:01XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 39, 013.00 milyon TL de
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem