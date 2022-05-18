***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2022 09:06
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031041
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
0
En Düşük
0
18:0515,9207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0186
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9383
En Düşük
15,7603
18:0516,7529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05927,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,14
|Açılış
|: 927,26
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANKO
|13,33
|41.956.652
|% 8,11
|
|CCOLA
|125,90
|70.297.080
|% 1,91
|
|VKFYO
|5,22
|2.958.792
|% 0,00
|
|TATGD
|14,67
|8.186.810
|% 0,00
|
|SONME
|29,70
|6.139.916
|% 0,00
|
|ULKER
|15,57
|26.164.988
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,76
|24.215.925
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,30
|53.764.550
|% 0,00
|
|SNGYO
|8,55
|94.969.558
|% 0,00
|
|MGROS
|43,48
|143.238.522
|% 0,00
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9103
|15,9207
|% 0,12
|
|Euro
|16,7372
|16,7529
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,7632
|19,8623
|% -0,26
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% -0,09
|
|Riyal
|4,2273
|4,2485
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-4,41
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,02
|