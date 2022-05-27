***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 09:09
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032842
BIST
10:332.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,92
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:3316,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0428
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:3317,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0357
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:33978,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,11
|Açılış
|: 978,70
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:33
|RODRG
|17,60
|2.937.526
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|GEDIK
|7,02
|8.149.403
|% 7,34
|
|AKSA
|52,85
|80.695.783
|% 6,94
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|3.752.049
|% -4,15
|
|MRSHL
|204,40
|221.243
|% -3,40
|
|SKBNK
|1,29
|74.713.028
|% -3,01
|
|MZHLD
|56,70
|658.389
|% -2,83
|
|THYAO
|44,62
|810.936.318
|% 0,36
|
|KARSN
|6,68
|565.194.885
|% 4,37
|
|EREGL
|33,18
|387.832.466
|% 2,34
|
|KOZAL
|193,70
|325.533.087
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,83
|295.681.733
|% 1,23
|
|KARSN
|6,68
|565.194.885
|% 4,37
|
|DOHOL
|3,84
|220.638.900
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,29
|74.713.028
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,62
|136.941.539
|% 0,38
|
|TSKB
|2,06
|50.879.616
|% 0,98
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3804
|16,3916
|% 0,26
|
|Euro
|17,5840
|17,5953
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6298
|20,7333
|% 0,40
|
|Frank
|17,0102
|17,1127
|% 0,19
|
|Riyal
|4,3572
|4,3791
|% 0,29
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|6,86
|
|Altın Gr.
|977
|978
|4,98
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,12
|
Seans Raporu
10:33
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-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 53 artarak (% 0.46 ) 2, 745
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10:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, KARSN
-
10:48
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IHAAS, AKPAZ
-
10:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:48XU100
Endeks 2, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 6, 566.00 milyon TL de