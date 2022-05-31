***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2022 09:17
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033489
BIST
10:412.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,53
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.547
En Düşük
2.528
10:4116,4262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0460
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4267
En Düşük
16,3367
10:4117,6536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0121
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
10:41978,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 978,45
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler10:41
|OZRDN
|11,74
|1.919.973
|% 9,93
|
|YAPRK
|33,42
|29.451.607
|% 9,79
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|SILVR
|13,94
|4.262.735
|% 8,48
|
|ALKA
|45,38
|28.622.607
|% 8,00
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,35
|64.865.063
|% -4,86
|
|ETYAT
|2,82
|344.413
|% -4,73
|
|MZHLD
|63,70
|5.953.348
|% -4,35
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|THYAO
|49,76
|1.794.787.112
|% 0,48
|
|TUPRS
|272,00
|614.676.809
|% 5,02
|
|GARAN
|14,72
|535.020.058
|% 2,44
|
|SISE
|20,58
|416.920.065
|% -0,35
|
|KARSN
|7,45
|390.387.193
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,74
|297.119.322
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,05
|367.687.843
|% 2,53
|
|YKBNK
|4,67
|332.193.675
|% 2,64
|
|TSKB
|2,23
|138.793.531
|% 5,69
|
|SKBNK
|1,27
|70.842.527
|% 1,60
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4175
|16,4262
|% 0,28
|
|Euro
|17,6316
|17,6536
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,6499
|20,7535
|% -0,07
|
|Frank
|17,0149
|17,1174
|% -0,14
|
|Riyal
|4,3624
|4,3843
|% 0,21
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-0,49
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,80
|
Seans Raporu
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