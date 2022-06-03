***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 09:06
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034435
BIST
10:382.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,83
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.620
En Düşük
2.609
10:3816,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0378
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:3817,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0719
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:38989,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 989,53
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DOKTA
|26,76
|2.912.277
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YUNSA
|33,56
|21.383.878
|% 7,43
|
|EPLAS
|20,46
|24.242.209
|% 7,35
|
|GZNMI
|33,26
|13.987.359
|% 6,26
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|2.078.045
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,62
|121.975.638
|% -9,00
|
|AVGYO
|2,72
|4.479.835
|% -5,88
|
|MERIT
|29,20
|858.167
|% -4,76
|
|SASA
|40,76
|802.436.829
|% 1,39
|
|KARSN
|7,62
|643.803.252
|% 5,98
|
|THYAO
|49,54
|538.717.634
|% -0,12
|
|KRDMD
|15,29
|528.221.657
|% 0,39
|
|EREGL
|34,88
|502.683.164
|% 0,58
|
|KARSN
|7,62
|643.803.252
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,83
|144.215.017
|% 0,71
|
|DOHOL
|3,95
|194.991.373
|% 2,60
|
|AKBNK
|8,74
|392.109.951
|% -1,02
|
|TSKB
|2,17
|79.970.365
|% 3,33
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4856
|16,4940
|% 0,24
|
|Euro
|17,7466
|17,7769
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,6786
|20,7823
|% 0,19
|
|Frank
|17,1701
|17,2735
|% 0,31
|
|Riyal
|4,3840
|4,4059
|% 0,19
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-2,40
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,55
|
Seans Raporu
10:36
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10:50EPLAS
Yüzde 7.03 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 067 adet işlem
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10:49DOKTA
Yüzde 9.94 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 747 adet işlem
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10:48XU100
Endeks 2, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 7, 532.00 milyon TL de
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10:48KARSN
Yüzde 5.84 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 935, 251 adet işlem
-
10:47EPLAS
Yüzde 7.87 oranında artışla 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 599 adet işlem