***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2022 09:12
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035624
BIST
10:372.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 22,88
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:3717,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3455
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:3718,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3746
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,3479
En Düşük
17,8912
10:371.015,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.015,38
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ULUUN
|22,00
|133.140.907
|% 6,80
|
|SEGYO
|1,29
|172.902.846
|% 6,61
|
|FADE
|6,86
|15.138.288
|% 6,52
|
|FONET
|11,78
|14.799.377
|% 6,51
|
|HATEK
|7,81
|9.651.651
|% 5,92
|
|RYSAS
|8,19
|25.621.458
|% -9,70
|
|RYGYO
|4,49
|9.363.914
|% -9,29
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|TETMT
|248,90
|8.456.390
|% -5,33
|
|TIRE
|19,70
|5.082.929
|% -4,92
|
|THYAO
|49,40
|1.512.637.710
|% 1,94
|
|SISE
|23,08
|836.765.371
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,30
|428.297.966
|% 0,57
|
|PETKM
|10,50
|418.877.439
|% 0,96
|
|SASA
|44,14
|385.888.501
|% 1,52
|
|SEGYO
|1,29
|172.902.846
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,87
|134.392.248
|% 1,06
|
|PETKM
|10,50
|418.877.439
|% 0,96
|
|ODAS
|3,06
|110.834.213
|% 2,00
|
|SISE
|23,08
|836.765.371
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0823
|17,0963
|% 2,04
|
|Euro
|18,2971
|18,3376
|% 2,03
|
|Sterlin
|21,3722
|21,4794
|% 1,64
|
|Frank
|17,4200
|17,5250
|% 1,54
|
|Riyal
|4,5329
|4,5557
|% 1,79
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|17,34
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,29
|
Seans Raporu
10:35
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10:50TUKAS
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10:48FONET
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10:47ULUUN
Yüzde 6.80 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 157, 856 adet işlem
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, FROTO