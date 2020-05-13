***RYSAS* *KORDS* *TTRAK* *DEVA* *ECZYT* *ASYAB* *DARDL* *LUKSK* *FRIGO* *HUBVC* *ORMA* *ISKUR* *HALKB* *DYOBY* *PKART* *ISBTR* *HEKTS* *AVISA* *YGYO*
13.05.2020 15:32
***RYSAS******KORDS******TTRAK******DEVA******ECZYT******ASYAB******DARDL******LUKSK******FRIGO******HUBVC******ORMA******ISKUR******HALKB******DYOBY******PKART******ISBTR******HEKTS******AVISA******YGYO******GOZDE******SASA******DURDO******MRDIN******SISE******BUCIM******KERVT******KRONT******SERVE******ALCTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi Spk İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ALCTL, ASYAB, AVISA, BUCIM, DARDL, DEVA, DURDO, DYOBY, ECZYT, FRIGO, GOZDE, HEKTS, HUBVC, KERVT, KORDS, KRONT, LUKSK, MRDIN, ORMA, PKART, RYSAS, SASA, SERVE, TTRAK, HALKB, ISBTR, ISKUR, SISE, YGYO
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. TRAALCTL91H9 ALCTL E 213.890,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ASYA KATILIM BANKASI A.S. TREAYKB00014 ASYAB E 32.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. TRECUHE00018 AVISA E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. TRABUCIM91F3 BUCIM E 27.723,701 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYI A.S. TRADARDL91A3 DARDL E 356.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DEVA HOLDING A.S. TRADEVAW91E2 DEVA