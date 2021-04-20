***RYSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
20.04.2021 09:38
***RYSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 'nin 16.04.2021 tarihinde başlayan % 109,46795 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 30.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929362
BIST
10:381.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,64
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.351
10:388,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0450
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:389,8085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0396
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:38466,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 466,53
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.283.978
|% 9,52
|
|FENER
|34,64
|56.483.950
|% 8,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|8.391.312
|% -10,00
|
|SANEL
|4,05
|436.109
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|ANELE
|4,51
|34.469.386
|% -8,89
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,48
|330.790.933
|% -1,37
|
|GARAN
|7,00
|216.381.670
|% -1,27
|
|EREGL
|18,14
|181.645.842
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,28
|127.159.697
|% 1,11
|
|KOZAL
|108,50
|96.525.366
|% -0,46
|
|PETKM
|6,48
|330.790.933
|% -1,37
|
|YKBNK
|2,07
|92.050.792
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,83
|67.008.417
|% -0,54
|
|GARAN
|7,00
|216.381.670
|% -1,27
|
|PEKGY
|1,38
|41.496.285
|% -5,48
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1442
|8,1522
|% 0,56
|
|Euro
|9,7922
|9,8085
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2936
|11,3502
|% 0,21
|
|Frank
|8,8375
|8,8908
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1634
|2,1742
|% 0,36
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,83
|
|Altın Gr.
|466
|467
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,18
|