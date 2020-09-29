Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYSAS* *MIPAZ* *NUGYO* *DITAS* *AVGYO* *SRVGY* *PEKGY* *DGKLB* *CRDFA* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı

29.09.2020 12:46
GÜNCEL HABERLER



***RYSAS******MIPAZ******NUGYO******DITAS******AVGYO******SRVGY******PEKGY******DGKLB******CRDFA******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [AVGYO, CRDFA, DGKLB, DITAS, MIPAZ, NUGYO, PEKGY, RYSAS, SEYKM, SRVGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AVRASYA GMYO 100 30/09/2020
CREDITWEST FAKTORING 48 30/09/2020
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 57 30/09/2020
DITAS DOGAN 30 30/09/2020
MILPA 18 30/09/2020
NUROL GMYO 20 30/09/2020
PEKER GMYO 32 30/09/2020
REYSAS LOJISTIK 47 30/09/2020
SEYITLER KIMYA 57 30/09/2020
SERVET GMYO 10 30/09/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877171


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:211.129
Değişim :  0,67% |  7,54
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.132 En Düşük
1.120
BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,12 21.177.282 % 10,00  
YAPRK 53,35 599.547 % 10,00  
VANGD 5,72 1.264.944 % 10,00  
TKURU 940,90 2.984.535 % 10,00  
EGCYO 1,43 938.510 % 10,00  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Dolar 7,8215 7,8251 % 0,31  
Euro 9,1556 9,1636 % 0,65  
Sterlin 10,0077 10,0579 % 0,21  
Frank 8,4369 8,4877 % 0,33  
Riyal 2,0754 2,0858 % 0,03  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 5,64  
Altın Gr. 474 474 1,89  
Cumhuriyet 3.140 3.187 30,00  
Tam 3.125 3.204 28,50  
Yarım 1.510 1.550 13,79  
Çeyrek 758 775 7,02  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 0,25  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,06  
B. Petrol 42,64 42,64 -0,23  
Seans Raporu 14:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru