***RYSAS* *MIPAZ* *NUGYO* *DITAS* *AVGYO* *SRVGY* *PEKGY* *DGKLB* *CRDFA* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı
29.09.2020 12:46
***RYSAS******MIPAZ******NUGYO******DITAS******AVGYO******SRVGY******PEKGY******DGKLB******CRDFA******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AVGYO, CRDFA, DGKLB, DITAS, MIPAZ, NUGYO, PEKGY, RYSAS, SEYKM, SRVGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AVRASYA GMYO 100 30/09/2020
CREDITWEST FAKTORING 48 30/09/2020
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 57 30/09/2020
DITAS DOGAN 30 30/09/2020
MILPA 18 30/09/2020
NUROL GMYO 20 30/09/2020
PEKER GMYO 32 30/09/2020
REYSAS LOJISTIK 47 30/09/2020
SEYITLER KIMYA 57 30/09/2020
SERVET GMYO 10 30/09/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877171
BIST
14:211.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
14:217,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
14:219,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0595
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
14:21474,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,27
|Açılış
|: 474,52
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ISGSY
|10,12
|21.177.282
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|599.547
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.264.944
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.984.535
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.383.572
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,44
|2.653.462.060
|% -4,25
|
|GARAN
|7,02
|791.057.484
|% 0,43
|
|ASELS
|17,82
|709.710.670
|% 2,06
|
|KRDMD
|3,32
|498.502.305
|% 2,47
|
|TRKCM
|4,89
|461.667.524
|% -4,12
|
|SISE
|7,44
|2.653.462.060
|% -4,25
|
|KRDMD
|3,32
|498.502.305
|% 2,47
|
|ODAS
|2,76
|389.505.536
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,72
|212.531.280
|% 4,24
|
|GARAN
|7,02
|791.057.484
|% 0,43
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8215
|7,8251
|% 0,31
|
|Euro
|9,1556
|9,1636
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0077
|10,0579
|% 0,21
|
|Frank
|8,4369
|8,4877
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% 0,03
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|5,64
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|28,50
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|13,79
|
|Çeyrek
|758
|775
|7,02
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,06
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,23
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:33TBORG
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 100 adet işlem
-
14:32SNGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 138, 837 adet işlem
-
14:31CUSAN
Yüzde 4.09 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 930, 958 adet işlem
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 83 artarak (% 0.62 ) 1, 264
-
14:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle KENT, ECBYO, ISKUR