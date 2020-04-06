***RYSAS* *MTRYO* *GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.04.2020 09:11
***RYSAS******MTRYO******GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GUSGR, MTRYO, RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834835
BIST
14:5891.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 1.867,72
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
14:586,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:587,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:58357,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 6,83
|Açılış
|: 357,40
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.800.999
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.545.087
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|TUKAS
|9,37
|1.436.930
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,92
|17.939.200
|% -7,36
|
|RALYH
|7,57
|1.106.066
|% -5,37
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,71
|410.023.424
|% 2,25
|
|SASA
|9,14
|372.636.598
|% 8,55
|
|PETKM
|3,47
|351.360.419
|% 1,76
|
|THYAO
|9,14
|306.896.091
|% 2,35
|
|ASELS
|23,68
|230.381.652
|% 2,07
|
|IHLGM
|1,06
|125.524.884
|% 6,00
|
|PETKM
|3,47
|351.360.419
|% 1,76
|
|YKBNK
|1,86
|171.437.997
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.545.087
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|34.825.339
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3141
|8,3558
|% 0,92
|
|Frank
|6,8965
|6,9381
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,15
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,61
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,25
|33,25
|-0,86
|
Seans Raporu
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15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1751, 46 artarak (% 2.07 ) 86, 498
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15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, KERVN, IZTAR, METAL
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15:12
FENER, TDGYO, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:12
YBTAS, SUMAS, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında