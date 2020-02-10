***RYSAS* *OMD* *OSMEN* *VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.02.2020 09:05
***RYSAS******OMD******OSMEN******VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [OMD, OSMEN, RYSAS, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817833
BIST
11:13120.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -81,41
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.986
En Düşük
120.082
11:135,9902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0261
|Açılış
|: 5,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:136,5622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0264
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:13303,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 303,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.062.976
|% 19,92
|
|RYGYO
|12,07
|63.107.377
|% 16,73
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.487.621
|% 14,65
|
|ALCTL
|18,59
|33.213.843
|% 12,80
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|LINK
|30,04
|1.580.978
|% -9,79
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|GYHOL
|26,84
|1.775.484
|% -8,08
|
|THYAO
|14,52
|349.298.473
|% 0,35
|
|GUSGR
|2,86
|162.638.247
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,92
|136.966.837
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,33
|136.723.551
|% 8,13
|
|ASELS
|24,64
|132.636.793
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,33
|136.723.551
|% 8,13
|
|IHLAS
|0,91
|50.778.548
|% 3,41
|
|GUSGR
|2,86
|162.638.247
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,92
|136.966.837
|% -0,34
|
|ODAS
|2,24
|94.177.358
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7066
|7,7453
|% -0,29
|
|Frank
|6,1087
|6,1455
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5945
|1,6025
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,01
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,04
|