***RYSAS* *ORCAY* *RYGYO* *TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.09.2021 09:15
***RYSAS******ORCAY******RYGYO******TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [RYGYO, RYSAS, ORCAY, TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963080
BIST
11:201.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
11:208,4148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,4069
11:209,9747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9587
11:20487,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 487,60
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:19
|YEOTK
|35,42
|52.791.929
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|83.788.188
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.668.320
|% 9,96
|
|PENTA
|109,10
|10.712.386
|% 8,02
|
|AVGYO
|3,25
|6.033.381
|% 6,91
|
|TGSAS
|17,50
|1.788.658
|% -9,98
|
|EUKYO
|5,90
|1.221.433
|% -5,60
|
|AKYHO
|2,29
|3.743.810
|% -3,78
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,65
|657.198.614
|% 0,94
|
|THYAO
|12,61
|239.986.041
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,56
|216.304.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|155.165.382
|% -0,82
|
|EGEPO
|6,98
|142.547.108
|% 3,71
|
|YKBNK
|2,56
|216.304.593
|% 0,00
|
|GARAN
|9,65
|657.198.614
|% 0,94
|
|AKBNK
|5,74
|137.668.104
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|43.388.301
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,27
|155.165.382
|% -0,82
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4098
|8,4140
|% -0,28
|
|Euro
|9,9685
|9,9727
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,6479
|11,7063
|% 0,05
|
|Frank
|9,1521
|9,2072
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,27
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 1 kaybederek (% -0.14 ) 1, 552
-
11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
-
11:32XU100
Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 3, 425.00 milyon TL de
-
11:32ISKPL
Yüzde 4.17 oranında artışla 38.44 lira fiyatla işlem gören hissede 906, 518 adet işlem
-
11:30AVGYO
Yüzde 6.91 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 865 adet işlem