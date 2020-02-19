***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.02.2020 15:46
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19/02/2020 tarih ve 550 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820091
BIST
16:54118.879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -695,19
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
16:546,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
16:546,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
16:54313,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,85
|Açılış
|: 313,57
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,52
|821.960.681
|% 19,73
|
|FENER
|19,21
|882.660.109
|% 18,58
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|TSPOR
|7,27
|466.526.158
|% 12,02
|
|LKMNH
|7,29
|28.834.800
|% 11,64
|
|VERTU
|6,60
|23.910.130
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,12
|49.573.212
|% -9,40
|
|VKING
|3,49
|4.558.320
|% -9,11
|
|GSRAY
|3,77
|1.924.153.917
|% 6,50
|
|THYAO
|14,93
|1.043.619.304
|% -0,67
|
|ASELS
|29,26
|927.575.310
|% 0,27
|
|FENER
|19,21
|882.660.109
|% 18,58
|
|BJKAS
|3,52
|821.960.681
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,77
|1.924.153.917
|% 6,50
|
|BJKAS
|3,52
|821.960.681
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,31
|288.147.803
|% 1,55
|
|ODAS
|2,25
|485.600.029
|% -1,32
|
|ISGYO
|1,97
|264.592.544
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8672
|7,9067
|% 0,04
|
|Frank
|6,1568
|6,1939
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6161
|1,6242
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|21,00
|
|Tam
|2.069
|2.121
|20,50
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,91
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|