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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.02.2020 15:46
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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 19/02/2020 tarih ve 550 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
  
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820091


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RALYH 8,76 876 % 14,96  
TSPOR 7,27 466.526.158 % 12,02  
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Frank 6,1568 6,1939 % 0,14  
Riyal 1,6161 1,6242 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 314 314 0,96  
Cumhuriyet 2.081 2.112 21,00  
Tam 2.069 2.121 20,50  
Yarım 1.000 1.026 9,91  
Çeyrek 502 513 4,96  
Gümüş.Ons 18,28 18,32 0,07  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,03  
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