***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020-31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24/06/2020Tescil Tarihi03/07/2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08/07/2020 - 10114AçıklamalarŞirketimizin 24 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 03 Temmuz 2020 tarihinde tescil, 08 Temmuz 2020 tarih ve 10114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857435BIST