***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2021 10:33
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19/03/2021 tarih ve 595 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919201
BIST
10:471.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,43
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
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1.550
En Düşük
1.538
10:477,2815
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|: 7,3800
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En Düşük
7,2657
10:478,6950
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|: -0,50%
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|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 408,75
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412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ARSAN
|10,13
|8.621.268
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.245.486
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,76
|303.523.058
|% 8,92
|
|VKFYO
|9,69
|38.990.500
|% 7,07
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|38,00
|3.062.381
|% -6,68
|
|SANKO
|13,57
|40.447.158
|% -5,70
|
|ODAS
|3,80
|221.552.116
|% -5,47
|
|THYAO
|14,19
|421.146.121
|% 1,79
|
|VESTL
|31,76
|303.523.058
|% 8,92
|
|FROTO
|209,80
|286.775.971
|% -1,04
|
|SISE
|7,86
|267.859.760
|% 0,38
|
|ODAS
|3,80
|221.552.116
|% -5,47
|
|TSKB
|1,66
|130.437.236
|% -2,35
|
|ODAS
|3,80
|221.552.116
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,14
|118.532.152
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,31
|69.790.104
|% -2,24
|
|PETKM
|6,00
|215.196.498
|% -1,48
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2746
|7,2815
|% -0,56
|
|Euro
|8,6853
|8,6950
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,1380
|10,1888
|% -0,29
|
|Frank
|7,8452
|7,8925
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% -0,43
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,09
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,28
|