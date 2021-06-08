***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.06.2021 18:24
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2021-31/03/2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941218
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,4961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:05523,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,07
|Açılış
|: 523,87
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,49
|162.049
|% 5,51
|
|CIMSA
|24,50
|70.359.258
|% 3,55
|
|ARENA
|43,10
|15.162.927
|% 2,72
|
|BSOKE
|2,58
|45.829.261
|% 2,38
|
|CLEBI
|258,00
|53.554.544
|% -6,15
|
|BRSAN
|27,52
|43.784.123
|% -4,04
|
|COSMO
|10,05
|411.799
|% -3,46
|
|BJKAS
|6,15
|26.328.871
|% -3,45
|
|ALCAR
|312,00
|16.609.118
|% -2,99
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|AKBNK
|5,40
|318.567.103
|% 0,37
|
|ASELS
|15,43
|309.144.497
|% -0,19
|
|EREGL
|19,02
|243.092.755
|% -0,47
|
|DOHOL
|3,02
|205.372.431
|% 1,34
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|YYAPI
|1,36
|115.464.284
|% 1,49
|
|DOHOL
|3,02
|205.372.431
|% 1,34
|
|IHLAS
|0,63
|37.518.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,40
|318.567.103
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6084
|8,6125
|% 0,00
|
|Euro
|10,4903
|10,4961
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1372
|12,1981
|% -0,29
|
|Frank
|9,5618
|9,6194
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2878
|2,2993
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,38
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|0,32
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