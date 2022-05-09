***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2022 18:16
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2022-31/03/2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027920
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0515,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0903
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
18:0516,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0998
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0851
En Düşük
15,9282
18:05909,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 9,78
|Açılış
|: 909,05
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
909,51
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|66,25
|43.782.714
|% 0,38
|
|SODSN
|25,80
|287.228
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,46
|64.141.822
|% 0,00
|
|VANGD
|4,02
|1.296.496
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,06
|60.424.672
|% 0,00
|
|SMART
|5,50
|12.381.918
|% 0,00
|
|QNBFB
|36,52
|338.869
|% 0,00
|
|QNBFL
|70,10
|203.620
|% 0,00
|
|PAPIL
|16,10
|8.191.096
|% 0,00
|
|OYAKC
|11,93
|140.468.042
|% 0,00
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 0,00
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% 0,00
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1624
|15,1753
|% 0,60
|
|Euro
|16,0268
|16,0409
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,7037
|18,7975
|% 0,86
|
|Frank
|15,2427
|15,3346
|% 0,83
|
|Riyal
|4,0363
|4,0566
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,60
|
|Altın Gr.
|908
|908
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
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