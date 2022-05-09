***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat344.353.381 226.445.995Satışların Maliyeti-235.679.014 -163.743.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)108.674.367 62.702.579Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)108.674.367 1.541.456 199.820Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5.427.302 -527.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-267.262 -1.120.690Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri569.138 -2.542.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.305.700 -15.868.541DÖNEM KARI (ZARARI)21.305.700 -15.868.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.393.314 -7.533.874Ana Ortaklık Payları29.699.014 -8.334.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.572.400 12.374.463Dönem Karı (Zararı)29.699.014 -15.868.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.973.244 55.491.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.682.998 17.821.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.469.983 2.324.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.214.539Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler110.036Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler465.945Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.111.642Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-645.697Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler31.105.451Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler527.246İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler527.246Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-58.179.737 3.663.369Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-199.820Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-199.820Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-216.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.099.858 -20.087.342Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.356.166 -9.761.673İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.789.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.971.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.589.521 3.399.241İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.398.859İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)382Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.273.295 2.351.499Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.676.962Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.834.159 -19.786.581İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.029.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.242.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.002.629Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.406.213 7.048.066İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.662.628İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.385.438Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.380.198İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.332.162 3.367.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.367.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.572.400 19.535.960Alınan TemettülerVergi İadeleri (Ödemeleri)-3.856.463Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.305.034YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI301.117.192 -12.325.574Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-2.982.153 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri304.616.041 297.085Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri297.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.622.659Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.622.659Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-516.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-338.848.832 -29.996.792Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-97.811.230Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları225.234.225 -29.993.018Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-466.271.827 -3.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.159.240 -29.947.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.159.240 -29.947.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ440.060.893 285.290.198DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ414.901.653 255.342.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri414.901.654 440.060.893Finansal Yatırımlar2.982.153 0Ticari Alacaklar142.886.839 111.117.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar632.068 1.156.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar142.254.771 109.960.967Diğer Alacaklar14.155.951 18.658.799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.350.697 9.525.323İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.805.254 9.133.476Stoklar9.684.362 4.277.651Peşin Ödenmiş Giderler7.724.727 6.837.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.724.727 6.837.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar169.156 6.961.647Diğer Dönen Varlıklar20.297.651 21.041.309ARA TOPLAM612.802.493 608.955.697TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR612.802.493 608.955.697DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar110.566 1.537.422İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar110.566 1.537.422Stoklar22.093.901 29.773.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar72.092.480 77.159.566Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.253.845.980 1.217.393.088Maddi Duran Varlıklar1.552.437.004 1.419.316.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar336.710 69.039Peşin Ödenmiş Giderler23.395.401 34.254.518Ertelenmiş Vergi Varlığı1.485.018 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.925.797.060 2.779.503.938TOPLAM VARLIKLAR3.538.599.553 3.388.459.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar189.686.371 287.497.601Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları657.102.732 679.356.463Ticari Borçlar63.376.549 59.740.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.186.453 7.673.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar56.190.096 52.067.130Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.775.752 2.674.875Diğer Borçlar49.265.174 34.922.579İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.676.447 15.742.321İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.588.727 19.180.258Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)242.031 758.727Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü197.922 59.310Kısa Vadeli Karşılıklar1.763.318 1.129.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.763.318 1.129.092ARA TOPLAM965.409.849 1.066.139.409TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.563.442 13.670.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)121.831 58.212Uzun Vadeli Karşılıklar51.883.348 31.669.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.275.698 7.525.130Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar43.607.650 24.143.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü64.513.681 144.495.239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.352.616.491 1.155.866.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.318.026.340 2.222.006.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.228.966.527 934.348.604Ödenmiş Sermaye250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları207.028 655.119Geri Alınmış Paylar (-)-5.964.030 -5.964.030Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.201.938Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.200.671 -2.391.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)218.269.200 790.144.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)126.172.359 764.349.787Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar90.895.502 26.145.646Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.201.339 -351.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.367.636.674Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.367.636.674Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.367.636.674Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.451.616 54.448.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.644.533.646 -93.661.923Net Dönem Karı veya Zararı29.699.014 -57.678.957Kontrol Gücü Olmayan Paylar-8.393.314 232.104.643TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.220.573.213 1.166.453.247TOPLAM KAYNAKLAR3.538.599.553 3.388.459.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler119.350.000 40.859 0 0 0 -2.177.230 0 0 -780.673 0 0 0 0 0 0 0 385.441.812 0 0 0 0 1.496.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.347.986 0 0 0 -98.670.106 -20.702.370 0 437.347.070 145.554.895 582.901.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-20.702.370 20.702.370 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-264.691 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-22.264.124 17.572 83.523 -22.163.029 -22.163.029Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-216.778 -216.778 -216.778Dönem Sonu Bakiyeler119.350.000 40.859 0 0 0 -2.177.230 0 0 -780.673 0 0 0 0 0 0 0 363.177.688 0 0 0 0 1.249.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.347.986 0 0 0 -119.505.731 -8.334.667 0 406.367.905 160.184.050 566.551.955Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 0 0 0 0 -5.964.030 0 614.260 -2.391.837 0 0 0 0 0 0 0 764.349.787 0 0 0 0 25.794.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.448.131 0 0 0 -93.661.923 -57.678.957 0 935.509.683 0 935.509.683Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler57.678.957 57.678.957 -8.393.314 49.285.643Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-407.232 6.592.508 -638.177.428 66.302.589 2.367.636.674 -44.996.514 -1.550.871.723 29.699.014 235.777.887 235.777.887Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 0 0 0 0 -5.964.030 0 207.028 4.200.671 0 0 0 0 0 0 0 126.172.359 0 0 0 0 92.096.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.367.636.674 0 9.451.617 0 0 0 -1.644.533.646 29.699.014 0 1.228.966.527 -8.393.314 1.220.573.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.305.700 -15.868.541DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-632.326.103 -264.691Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-638.177.428 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları6.340.658 -346.472Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-489.333 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.362.848.748 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri2.362.848.748 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.730.522.645 -264.691TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.751.828.345 -16.133.232Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -7.533.874Ana Ortaklık Payları1.751.828.345 -8.599.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027916BIST