***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 27.04.2021Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,5 - 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,8 - 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,9 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - 2020 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Şirket ortaklarının, 2020 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 10:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda-2020 yılına ait Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,-2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına,-İstifa eden Yön.Krl.Üyesi Sn.Ezgi Kılınçoğlu yerine Sn.Egemen Döven'in atanmasına,-2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin ibrasına,-2020 yılı dönemi için kar payı dağıtımı yapılmamasına,-Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Durmuş Döven, Sn.Hasan Rasih Boztepe, Sn.Egemen Döven, Sn.Ekrem Burcu, Sn.Behzat Kaplan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn.Cem Akgün ve Sn.Erem Ersoy'un seçilmelerine,-2021 yılı hesap işlemlerinin denetimi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine,-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Reysas Loj.Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Reysaş Loj.Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimize ait 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve pay sahiplerine ilişkin hazirun cetveli ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937698BIST