***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı 2021 Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,4 - Dilek ve öneriler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Reysas (B) Grubu İmtiyazlı Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 02/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2022 Salı günü saat 10:00'da, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 11:15'de, B grubu pay sahipleri ile saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007281BIST