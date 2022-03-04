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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2022 15:18
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı 2021 Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 11:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Reysas (A) Grubu İmtiyazlı Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2022 Salı günü saat 10:00'da, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 11:15'de, B grubu pay sahipleri ile saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007280


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Çeyrek 1.423 1.456 19,66  
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