***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020-30/06/2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 2.Dönem Geçici VergisiMali Tablonun Verilme Tarihi14/08/2020Açıklamalar01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869172BIST