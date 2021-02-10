***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.02.2021 21:34
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908990
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0167
|Açılış
|: 61,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 61,2200
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:056,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,15
|
|Önceki Kapanış
|: 6,19
|
6,25
En Düşük
6,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0518
|7,0579
|% -0,15
|
|Euro
|8,5545
|8,5660
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7395
|9,7883
|% 0,04
|
|Frank
|7,8965
|7,9441
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8753
|1,8847
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|7,09
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,91
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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