***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 15:46
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2022-31/03/2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031464
BIST
15:412.377
En Yüksek
|Değişim
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|IMASM
|46,90
|19.836.002
|% 9,99
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|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
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|LIDFA
|6,69
|8.190.513
|% 9,85
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|GRNYO
|2,46
|4.812.639
|% 8,85
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|MEPET
|5,30
|53.871.731
|% 7,72
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|SMRTG
|21,50
|119.932.607
|% -7,01
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|MANAS
|23,34
|14.727.392
|% -6,94
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|SANKO
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|14.889.361
|% -6,82
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|767.117
|% -6,60
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|PAMEL
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|GARAN
|15,84
|2.468.646.640
|% 1,21
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|ASELS
|23,14
|2.208.035.023
|% 4,05
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|THYAO
|42,88
|1.840.915.493
|% 1,13
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|SISE
|19,47
|1.337.148.135
|% -2,21
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|AKBNK
|8,10
|1.234.513.154
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,37
|1.176.207.496
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,61
|542.064.572
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,19
|216.300.612
|% 1,71
|
|GARAN
|15,84
|2.468.646.640
|% 1,21
|
|AKBNK
|8,10
|1.234.513.154
|% -0,12
|
|15:41
|Alış
|Satış
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|Dolar
|15,9342
|15,9374
|% 0,60
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|Euro
|16,8321
|16,8509
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,8183
|19,9177
|% 0,38
|
|Frank
|16,3133
|16,4116
|% 0,36
|
|Riyal
|4,2358
|4,2571
|% 0,37
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|15:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.843
|1.843
|1,16
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|Altın Gr.
|945
|945
|4,18
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|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.226
|6.384
|-18,14
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|Yarım
|3.009
|3.088
|-8,78
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|Çeyrek
|1.509
|1.544
|-4,39
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|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,00
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|B. Petrol
|112
|112
|0,33
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