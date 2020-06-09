***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.06.2020 16:02
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinde yer alan 'Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler' maddesine istinaden hazırlanan 'İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin' raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarlarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'unun altında kaldığı ve 2020 yılı sonunda da %10 limitinin altında aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850136
BIST
16:21109.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -604,96
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:216,8037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:217,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6975
En Düşük
7,6354
16:21375,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,41
|Açılış
|: 375,15
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.859
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.856
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.750.019
|% -9,94
|
|MAALT
|81,05
|41.015.465
|% -7,58
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,33
|19.760.572
|% -6,48
|
|EKGYO
|1,79
|835.058.835
|% 2,87
|
|GSRAY
|3,91
|813.035.547
|% 4,55
|
|GARAN
|8,17
|782.321.610
|% -1,09
|
|THYAO
|12,64
|412.853.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,40
|403.555.590
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,79
|835.058.835
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,40
|403.555.590
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,91
|813.035.547
|% 4,55
|
|IHLAS
|0,75
|100.140.534
|% 1,35
|
|KARSN
|2,00
|250.501.848
|% 4,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5930
|8,6361
|% -0,21
|
|Frank
|7,1175
|7,1604
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|15,77
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.460
|25,00
|
|Tam
|2.503
|2.531
|29,60
|
|Yarım
|1.222
|1.232
|10,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,33
|
Seans Raporu
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -935, 53 kaybederek (% -0.73 ) 127, 110
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16:29KRONT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 064 adet işlem
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16:28GEREL
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 561, 839 adet işlem