***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/11/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir. İzahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886241BIST