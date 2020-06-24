***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtılmamasına İlişkin Teklifin Genel Kurulda Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni VUK'a göre 2019/4 dönemine ait Geçici Vergi beyannamesinde yer alan hizmet üretim maliyetinde %10'luk marjda düzeltme yapılmıştır.Karar Tarihi 26.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 0 0C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 0 0Ek AçıklamalarŞirketin VUK'a göre ve SPK'ya göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 2019 yılı VUK karının 17.689.394,66-TL, SPK mevzuatına göre karının 9.306.841-TL olması sebebiyle, yasal kayıtlara göre olan kar rakamından 3.383.319,50-TL verginin mahsup edilmesi, genel kanuni yedek akçe olarak 488.611,20.-TL'nin ayrılması sonucu, 2019 yılı karının SPK düzenlemelerine göre 8.772.245,23-TL kar, yasal kayıtlara göre ise 9.283.612,76.-TL olması nedeniyle 77.679,31-TL bağışın düşülmesinden sonra kalan kısmın geçmiş yıllar karlar hesabında kalmasına, geçmiş yıllar zararı olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUREYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 119.350.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.312.305,22Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 9.306.841 17.689.394,664. Vergiler ( - ) -4.794.479 3.383.319,55. Net Dönem Kârı 9.306.841 14.306.075,166. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -134.275.678 -4.533.851,27. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -488.611,2 -488.611,28. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -128.453.989,34 9.283.612,76Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( +