***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.10.2021 16:13
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06/10/2021 tarih ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine, ilgili madde tadili için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAŞ Esas Sözleşme Tadili 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968025
BIST
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En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YUNSA
|17,60
|26.431.836
|% 10,00
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|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
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|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.100.821
|% -10,00
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|IDEAS
|47,94
|12.032.149
|% -9,97
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|KTSKR
|35,96
|401.774.743
|% -9,96
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|PAMEL
|48,04
|35.077.160
|% -9,87
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|DZGYO
|1,70
|35.311.157
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|PETKM
|6,19
|1.874.989.887
|% 1,48
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|GARAN
|9,35
|1.009.228.622
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|THYAO
|14,08
|755.643.301
|% 2,70
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|EREGL
|16,77
|684.395.409
|% 3,84
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|ASELS
|15,41
|648.277.728
|% 3,91
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|PETKM
|6,19
|1.874.989.887
|% 1,48
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|ODAS
|1,45
|159.440.268
|% 2,11
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|GARAN
|9,35
|1.009.228.622
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,77
|124.313.906
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,35
|436.353.244
|% 3,93
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|16:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8712
|8,8746
|% 0,05
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|Euro
|10,2479
|10,2763
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0253
|12,0856
|% 0,08
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|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 0,04
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|Riyal
|2,3592
|2,3710
|% 0,02
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-9,96
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|Altın Gr.
|501
|501
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,46
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,05
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|Çeyrek
|801
|819
|-2,53
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|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
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|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-0,11
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