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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.11.2021 14:14



***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06/10/2021 tarih ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Kurul tarafından iletilen 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazısı ile gerekli izin alınmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAŞ Esas Sözleşme Tadili 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973383


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