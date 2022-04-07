***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2022 12:55
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.10.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadili 29/03/2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da onaylanmış, 06/04/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 07/04/2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 REYSAŞ Esas Sözleşme Tadili 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016899
BIST