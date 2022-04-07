***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.10.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.04.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazısı ile gerekli izin alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadili 29/03/2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da onaylanmış, 06/04/2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 07/04/2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 REYSAŞ Esas Sözleşme Tadili 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016899BIST