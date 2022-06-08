***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.06.2022 15:35
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 08.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9323 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035758
BIST
16:562.632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -15,72
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5617,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3666
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5618,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,4755
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:561.021,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 23,55
|Açılış
|: 1.021,38
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ACSEL
|55,35
|20.184.319
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,60
|462.465.498
|% 9,71
|
|EMKEL
|2,61
|26.585.896
|% 9,66
|
|FADE
|6,92
|74.548.932
|% 7,45
|
|TUKAS
|12,80
|237.949.635
|% 6,93
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.446.493
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,23
|106.965.046
|% -9,26
|
|OYYAT
|78,15
|79.357.407
|% -8,06
|
|TETMT
|243,90
|27.985.769
|% -7,23
|
|THYAO
|48,40
|5.532.006.402
|% -0,12
|
|SISE
|22,80
|3.336.448.345
|% -1,21
|
|SASA
|44,80
|2.307.874.432
|% 3,04
|
|KRDMD
|15,31
|1.956.729.759
|% 1,26
|
|EREGL
|35,26
|1.832.292.306
|% 1,61
|
|SEGYO
|1,27
|383.052.508
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,83
|803.890.540
|% -0,35
|
|TSKB
|2,38
|579.070.770
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|889.789.951
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,80
|869.625.358
|% -1,64
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1212
|17,1281
|% 2,23
|
|Euro
|18,4137
|18,4468
|% 2,63
|
|Sterlin
|21,4562
|21,5639
|% 2,04
|
|Frank
|17,5244
|17,6300
|% 2,15
|
|Riyal
|4,5545
|4,5773
|% 2,28
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,60
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.782
|6.953
|168,55
|
|Yarım
|3.278
|3.363
|81,54
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,77
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,84
|