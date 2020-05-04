***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 13:58
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak anmacıyla çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığına, Cimer'e, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şirketimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Durmuş Döven tarafından UYAP'tan ayrı ayrı dava açılmış olup, yayın yapan kişiler hakkında da Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842212
BIST
14:3999.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.009,68
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
14:397,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
14:397,6913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
14:39385,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,23
|Açılış
|: 385,74
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.398.327
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.165.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.429.810
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|108.417
|% 9,95
|
|DEVA
|14,58
|2.449.178
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.615.528
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|605.420
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|273.650
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|596.772.786
|% 4,26
|
|TSPOR
|5,75
|484.845.017
|% 8,49
|
|GARAN
|8,14
|356.196.198
|% -2,40
|
|ASELS
|26,50
|246.982.406
|% -2,36
|
|AVOD
|2,75
|243.877.116
|% 4,56
|
|GSRAY
|2,69
|596.772.786
|% 4,26
|
|AVOD
|2,75
|243.877.116
|% 4,56
|
|ODAS
|1,78
|153.455.317
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,75
|484.845.017
|% 8,49
|
|AFYON
|2,94
|243.526.585
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7066
|8,7503
|% -0,27
|
|Frank
|7,2610
|7,3048
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8668
|1,8761
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|7,07
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.526
|12,10
|
|Tam
|2.549
|2.588
|12,40
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|6,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-0,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:50ESCOM
Yüzde -9.07 oranında düşüşle 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 584, 741 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1937, 17 kaybederek (% -2.04 ) 92, 968
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, EKIZ, EGCEY, EGCYO, TACTR, YONGA, SODSN, YAYLA, ISMEN, COSMO
-
14:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HALKS, UZERB, TKURU, RODRG, KERVN, VANGD, DARDL
-
14:48
EGCEY, OYAYO, ADNAC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında